Спасенная в Бурятии пара неразлучных лебедей оказалась редким видом

Фото: Chen Xiaodong/Sipa Asia/Global Look Press

Пара влюбленных лебедей, спасенных в Бурятии, которые не полетели в теплые края, потому что самец серьезно повредил крыло, оказались занесены в Красную книгу России, пишет «КП в Иркутске». Представители Бурприроднадзора рассказали, что это малые лебеди, которые составляют пару на всю жизнь и хранят вечную верность. На время зимовки пернатых приютила семья из Еравнинского района, у которых содержатся гуси, индюки и страус. А весной, когда пара восстановится, зоозащитники планируют вернуть их в естественную среду.

Это малые лебеди. Вид, занесенный в Красную книгу России. Первое, что бросается в глаза — это окрас птицы. Он белый, почти белоснежный. Внешне птица похожа на кликуна. Она не зря носит приставку «малая», потому что размер взрослой особи действительно меньше, чем у похожих птиц. Малый лебедь составляет пару на всю жизнь, и сохраняет верность даже после смерти партнера, — сообщили в Бурприроднадзоре.

Осенью жители села Усть-Эгита подобрали пару лебедей на замерзающем озере. Самец повредил крыло и не мог лететь, а его подруга верно оставалась рядом. Ветеринары осмотрели птиц, травма самца была настолько серьезной, что ему пришлось ампутировать крыло.

Цыцыкма Жамбалдоржиева, которая вместе с мужем приютила у себя пару лебедей, рассказала, что на территории фермерства есть пруд, в котором они смогут жить, если самка так и не бросит своего партнера.

Так как самец остался без крыла, летать он уже, конечно, не сможет. Поэтому очень интересно, как поведет себя самочка. Улетит или останется вместе с любимым? Или улетит, но потом все равно вернется, — задумалась она.

По ее словам, сейчас птицы чувствуют себя лучше. Раньше они были беспокойными, а сейчас начинают шипеть, только если подойти очень близко. И хотя у самца осталось только одно крыло, он продолжает защитать подругу, поделилась хозяйка.

Пару лет назад в Бурятии спасли другого лебедя, который тоже не смог улететь на юг из-за травмы крыла. Жители села Степной Дворец обнаружили птицу, когда она осталась в полном одиночестве.