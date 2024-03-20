Спасенная малышка-нерпа познакомилась с водной стихией и попала на видео Найденную у Ладожского озера маленькую нерпу впервые подпустили к воде

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Маленькая нерпа, найденная у Ладожского озера и спасенная Фондом друзей балтийской нерпы, впервые познакомилась с водной стихией, сообщила группа «Большая кружка». Животному налили жидкость в большую емкость, а само событие засняли на видео. В сообществе добавили, что пока нерпа находится под присмотром фонда, где набирается сил. На опубликованных кадрах видно, что поддержку нерпе, «фыркающей от воды», оказывает плюшевый сородич.

Сейчас ее судьба в надежных руках наших добрых партнеров из Фонда друзей балтийской нерпы. Малышка привыкает к своему новому дому, хорошо ест и набирается сил. А сегодня маленькая нерпа впервые знакомится с водной стихией (пока ограниченной фактически объемами большой кружки воды), — говорится в сообщении.

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