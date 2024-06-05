Спасение застрявшего в траволаторе ребенка росгвардейцем попало на видео Росгвардеец спас ребенка, застрявшего в траволаторе торгового центра Арзамаса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник Росгвардии спас маленькую девочку, руки которой зажало на траволаторной ленте торгового центра в городе Арзамасе Нижегородской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Мужчина находился поблизости в свободное от службы время. Офицер моментально среагировал, взяв инструменты из личного автомобиля, после чего при помощи монтировки демонтировал ступень траволатора.

Росгвардеец подбежал, увидел, что девочке зажало между ступенями подъемного механизма обе руки. Спецназовец добежал до личного автомобиля, взял инструменты, с помощью монтировки демонтировал ступень траволатора и освободил руки ребенка, — говорится в публикации.

Кроме того, офицер оказал пострадавшей девочке доврачебную и психологическую помощь. За проявленные решительные и умелые действия майор полиции был представлен к поощрению.

Ранее стало известно, что в Подмосковье младенец едва не задохнулся, проглотив деталь конструктора. 10-месячного ребенка доставили в отделение реанимации Солнечногорской больницы, где его осмотрели врачи. Медикам удалось извлечь из дыхательных путей малыша деталь при помощи специального инструмента.