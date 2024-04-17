Спасение собаки в затопленном СНТ под Курганом попало на видео

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Обстановка во время эвакуации жителей

Спасение собаки в затопленном СНТ «Тепловик» под Курганом попало на видео, пишет «360». Волонтеры прибыли в пострадавшие от паводка районы, чтобы эвакуировать оставленных домашних животных. СНТ «Тепловик» находится недалеко от реки Тобол на берегу Орловского водохранилища.

На кадрах видно, как хозяин одной из собак уговаривает дворнягу пройти по бревнам и перейти к лодке. Питомец долго упирается, но в конце концов решается пойти. Животное удалось загрузить в лодку, после чего на собаку надели намордник и повезли к суше.

В Дубае ранее полицейский вытащил из моря тонущую кошку. На опубликованных в Сети видео запечатлена работа мужчины, который схватил животное за шкирку и передал его товарищу на суше. После спасения кошку завернули в одеяло, высушили ей шерстку и отпустили.

В селе Заливном до этого во время наводнения сотрудники МЧС спасли едва не утонувшего пса. Когда к животному подплыли спасатели, из-под воды виднелись только его глаза. На видео успели заснять, как выживший пес трясется в спасательной лодке от холода.

В Орске волонтерам также удалось спасти 12 кошек из одного затопленного дома. Все питомцы проживали у одной хозяйки. Волонтеры помогли доставить кошек женщине.