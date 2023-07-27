Спасение медведицы из браконьерских сетей на Сахалине попало на видео

Фото: t.me/minles_sakh

На реке Парката на Сахалине спасли медведицу, которая попала в браконьерские рыболовные сети, передает RT. Животное перебиралось через водоем, когда попало в ловушку. Хищнице удалось добраться до берега, где она в итоге просидела три дня. Рядом с ней заметили медвежонка.

Специалисты усыпили медведицу дротиком со снотворным и срезали сети. При осмотре выяснилось, что медведица пыталась освободиться и прокусила себе лапу.

В Камчатском крае медведь загнал местного жителя на крышу автомобиля после того, как тот пытался его покормить на трассе. На записи видно, как мужчина идет в сторону животного с протянутой рукой. Вначале зверь пытается отбежать, но затем уверенно направляется к мужчине.

Увидев стремительно приближающегося медведя, мужчина забрался на крышу автомобиля. Позже ему удалось спуститься обратно, а медведь убежал в лес.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье медведица выгнала из дома свою хозяйку, которая впоследствии решила застрелить зверя. Предположительно, жительница Одинцовского округа плохо закрыла дверь клетки или вовсе забыла ее запереть, что позволило медведице выбраться наружу.