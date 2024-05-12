Спасатели пассажиров упавшего в Мойку автобуса получили по 3 млн рублей

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ поднимают упавший в реку Мойку с Поцелуева моста пассажирский автобус

Глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев наградил трех уроженцев Дагестана, которые спасали людей из упавшего в Мойку автобуса. Президент IBA сообщил в Telegram-канале, что они получили по 3 млн рублей.

Героев должны знать в лицо! Все помнят о ДТП в Санкт-Петербурге, об этой трагедии. Парни, рискуя своей жизнью, бросились спасать невинных граждан. Такой подвиг точно достоин уважения, — написал он.

Награждения удостоились Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов. Мужчины проезжали мимо места аварии на вечернюю молитву, но увидели упавший в воду автобус. Тогда уроженцы Дагестана бросились в ледяную воду.

Водитель упавшего в центре Петербурга автобуса ранее раскаялся и признал свою вину. В объединенной пресс-службе судов города уточнили, что он выразил соболезнования родственникам погибших. Согласно протоколу, Курбонов осуществлял управление автобусом при неисправной тормозной системе.

Смертельное ДТП произошло в центре Петербурга в пятницу, 10 мая. Автобус упал в реку Мойку с Поцелуева моста. В результате аварии выжил один пассажир. Он находится в тяжелом состоянии. Водитель транспортного средства смог спастись.