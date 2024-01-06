Спасателям пришлось разбирать дом, чтобы добраться до застрявшей кошки Спасатели из подмосковного Фрязино достали провалившуюся в вентиляцию кошку

Фото: t.me/gku_mo_mosoblpojspas

Работники пожарно-спасательной части Мособлпожспаса во Фрязино достали кошку, провалившуюся в вентиляционную шахту, сообщило ведомство. Животное находилось там на протяжении нескольких дней. В ходе спасательной операции специалистам пришлось разбирать стену дома.

Позвонили жители девятиэтажки, которые на протяжении нескольких дней слышали жалобное мяуканье. Вместе с сотрудниками управляющей компании жильцы обследовали технический этаж и выяснили, что несчастное животное находится в вентиляционной шахте на уровне шестого этажа. Кошка чудом зацепилась за небольшой выступ в шахте и еле держалась там, рискуя сорваться вниз в любую минуту, — говорится в сообщении.

Сначала спасатели попытались подцепить животное с чердака, однако оно, испугавшись, упало на дно шахты. После этого кошку доставали из подвала. Путем простукивания специалисты определили нишу, откуда можно было добраться до питомца. Разобрав стену, они достали обессиленное животное, которое сразу же отвезли в ветеринарную клинику.

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