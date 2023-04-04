Спасателям пришлось более километра нести на руках мужчину с инсультом В Новосибирской области спасатели несли на руках мужчину с инсультом из-за заметенных дорог

Фото: Главное управление МЧС России по Новосибирской области

В Новосибирской области спасателям пришлось более километра нести пожилого мужчину с инсультом на руках, сообщает «Сиб.фм». Скорая не могла подъехать к его дому, поскольку дороги замело снегом. Благодаря действиям спасателей больному смогли вовремя оказать медицинскую помощь.

Инцидент произошел 3 апреля в садовом товариществе «Березка» в селе Гусиный брод. У одного из дачников случился сердечный приступ, но врачи не могли добраться до него, поскольку дорогу к населенному пункту замело. Спасатели выехали на помощь фельдшерам скорой помощи на снегоходах. Им пришлось более одного километра нести мужчину с инсультом на себе, а затем везти его на волокушах до автомобиля медиков.

Ранее в Краснодарском крае полицейские успели спасти из горящего частного дома годовалого ребенка и трех пьяных взрослых. Родители младенца находились в состоянии алкогольного опьянения и не заметили опасности.

До этого сотрудники экстренных служб в Башкирии спасли мальчика, который застрял по пояс в снегу. Ребенок прыгнул в сугроб с забора и увяз в снегу и не смог выбраться самостоятельно. Друзья пытались высвободить его из снежного плена, но их старания тоже не увенчались успехом. Поэтому детям пришлось вызвать спасателей, которые приехали на место происшествия и помогли ребенку.