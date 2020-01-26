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Штатный орнитолог петербургского аэропорта Пулково по непонятной причине застрелил собаку неподалёку от перехватывающей парковки. Свидетелем расправы стали таксисты. Они говорят, что пуля могла попасть и в людей.

Один из таксистов рассказал изданию «Фонтанка», что всё произошло в 14:20 по местному времени. Он увидел служебный автомобиль с включенными проблесковыми маячками на территории аэропорта. Окно машины открылось, и из...