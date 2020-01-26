Сахалинским спасателям осталось эвакуировать 120 рыбаков-любителей из 600, которые оказались на оторвавшейся льдине в южной части острова в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова. Об этом
На Сахалине развернулась масштабная операция по спасению рыбаков. <...> Чтобы помочь им, сотрудники МЧС с помощью светового и звукового оповещения, сигнальных ракет и дымовых шашек указывают маршрут выхода со льда. В настоящее время на оторванной льдине продолжают оставаться ещё 120 рыбаков, — привели сообщение пресс-службы ведомства в ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал о том, что около 600 рыбаков-любителей оказались оторванными от береговой линии на расстоянии около 20 метров. Спасатели эвакуируют людей. В случае необходимости будет задействован вертолёт Ми-8 МЧС.
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