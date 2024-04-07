Спасательную операцию в Орске возглавил глава МЧС Глава МЧС России прибыл в Орск после прорыва дамбы

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Александр Куренков

В Оренбургскую область по поручению президента России Владимира Путина прибыл глава МЧС Александр Куренков, он посетил Орск, где произошел прорыв дамбы и подтопление жилого сектора, сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что министр возьмет под личный контроль операцию по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область. Министр посетит наиболее пострадавший от паводка город Орск, где в круглосуточном режиме проводятся работы по ликвидации последствий стихии, — говорится в сообщении.

Ранее в правительстве Оренбургской области сообщили, что в общей сложности в результате ЧС подтопленными оказались 6132 жилых дома и 9643 приусадебных участка. Там уточнили, что из опасной зоны были эвакуированы 4402 человека, среди которых 1115 детей.

Также в МЧС сообщили, что на самых сложных участках затопления в Орске круглосуточно работают свыше 700 спасателей. В работах участвуют дополнительные группировки отряда «Центроспас», специалисты из Кировской области и Уральского института МЧС.

Паводок в Оренбуржье является самым многоводным за всю историю наблюдений в регионе, заявил ранее губернатор области Денис Паслер. По его словам, приток талых вод в Ириклу со стороны Башкирии и Челябинской области немного снизился, но он по-прежнему рекордный.