В Оренбургскую область по поручению президента России Владимира Путина прибыл глава МЧС Александр Куренков, он посетил Орск, где произошел прорыв дамбы и подтопление жилого сектора, сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что министр возьмет под личный контроль операцию по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область. Министр посетит наиболее пострадавший от паводка город Орск, где в круглосуточном режиме проводятся работы по ликвидации последствий стихии, — говорится в сообщении.
Ранее в правительстве Оренбургской области сообщили, что в общей сложности в результате ЧС подтопленными оказались 6132 жилых дома и 9643 приусадебных участка. Там уточнили, что из опасной зоны были эвакуированы 4402 человека, среди которых 1115 детей.
Также в МЧС сообщили, что на самых сложных участках затопления в Орске круглосуточно работают свыше 700 спасателей. В работах участвуют дополнительные группировки отряда «Центроспас», специалисты из Кировской области и Уральского института МЧС.
Паводок в Оренбуржье является самым многоводным за всю историю наблюдений в регионе, заявил ранее губернатор области Денис Паслер. По его словам, приток талых вод в Ириклу со стороны Башкирии и Челябинской области немного снизился, но он по-прежнему рекордный.