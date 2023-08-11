Спасательная группа ВСУ бросила бойцов на Запорожском направлении «Царские волки»: спасательная группа ВСУ бросила бойцов под Запорожьем

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency)

Эвакуационная группа ВСУ на Запорожском направлении проявила слабость духа и бросила умирать своих тяжелораненых товарищей, рассказал РИА Новости заместитель командира бригады «Царские волки» с позывным Охота. Он поделился видеозаписью событий, на кадрах которой видно, как эвакуационная бронемашина приезжает и выпускает дымовую завесу, но при этом забирает на борт только тех, кто успел добежать до нее, а остальных бросает.

Охота отметил, что действие происходило в июле под Запорожьем. По его словам, когда отряд бойцов ВСУ передвигался по лесополосе, он попал под минометный огонь российского добровольческого батальона «БАРС-1».

Разведчики БПЛА вовремя обнаружили продвижение врага, скорректировали минометную батарею и открыли ураганный огонь по всей лесопосадке. В результате обстрела была поражена живая сила противника, вследствие чего подразделения ВСУ вызвали эвакуационную машину, — пояснил замкомбрига.

Санитарный автомобиль не стал вывозить с лесопосадки всех раненых. Были подобраны лишь некоторые бойцы ВСУ. Самые тяжело раненые, не способные подойти своим ходом, остались лежать на поле боя и ждать своей судьбы, добавил Охота.

Замкомбрига напомнил, что похожие случаи проявления низкого морального духа в рядах ВСУ разведчики его бригады наблюдали много раз.

Ранее сообщалось, что бойцы 5-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ штурмом взяли стратегически важный опорный пункт украинских войск у Марьинки. Об этом рассказал доброволец с позывным Шахтер, уточнивший, что опорник располагался в Красногоровском вентиляционном стволе шахты «Трудовская» в ДНР.