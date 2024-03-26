Спасатели завершили разбор завалов в «Крокус Сити Холле» МЧС: спасатели завершили аварийно-спасательные работы в «Крокусе»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Спасатели завершили аварийно-спасательные работы в подмосковном «Крокус Сити Холле», где в пятницу, 22 марта, произошел теракт, сообщает пресс-служба МЧС России. Уже полностью ликвидированы последствия пожара и закончился разбор завалов. Дальнейшие работы будут проводиться с применением инженерной техники.

Спасатели МЧС России завершили аварийно-спасательные работы в «Крокусе», — говорится в сообщении.

Всего спасатели разобрали и вывезли свыше 900 кубометров обрушившихся конструкций. К работам привлекались более тысячи специалистов и свыше 300 единиц техники. Специалистам пришлось некоторое время вручную резать и разбирать конструкции.

Ранее глава Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников заявил, что за терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле» стоят США, Великобритания и Украина. По его словам, об этом свидетельствует та информация, которой на данный момент располагает ведомство.

Тем временем бывший советник президента Украины Алексей Арестович «проговорился» об ответственности Украины за теракт в «Крокус Сити Холле». В ролике, опубликованном на его YouTube-канале, политик в ходе обсуждения трагедии также заявляет, что российские власти хотят добиться сочувствия от Запада из-за огромного числа жертв, притом что на Украине от действий ВС РФ погибает такое же количество мирных жителей.