Спасатели завершили работы на месте обрушения дома в Луганске

Фото: t.me/mchs_official*

Спасатели завершили аварийные работы на месте обрушения дома в Луганске, сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций. В ведомстве уточнили, что из-под завалов были спасены семь человек. На месте работали 68 специалистов и 10 единиц техники, говорится в сообщении.

В Луганске завершены аварийно-спасательные работы. Сотрудники МЧС России из-под завалов спасли семь человек. На месте работали 68 специалистов и 10 единиц техники, — говорится в сообщении.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник объявил 8 июня днем траура в память о жертвах обстрела Луганска. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших в результате ракетного удара по жилому району столицы республики. В регионе отменены все увеселительные мероприятия.

Днем ранее из-под завалов в Луганске были извлечены тела еще двоих погибших. Число пострадавших, по последним данным, составило 60 человек.

В результате украинского обстрела в Луганске произошло обрушение подъезда многоэтажного жилого дома. Как заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева, атаки на Луганск и Белгород со стороны Вооруженных сил Украины носят террористический характер.