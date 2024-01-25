МЧС вызволили всех оказавшихся под завалами из-за взрыва в Новотроицке Шесть человек спасены из-под завалов насосной станции в Новотроицке

Фото: t.me/mchs_official

В Новотроицке спасены все шесть человек, оказавшихся под завалами канализационной насосной станции, где 25 января произошел взрыв, сообщает пресс-служба МЧС РФ. Все они живы, спасательная операция завершена. В пресс-службе губернатора Оренбургской области рассказали NEWS.ru, что всех рабочих подняли на поверхность, в данный момент их осматривают медики.

Спасательная операция осуществлялась через технические колодцы. К спасательным работам были привлечены 83 специалиста и 28 единиц техники, уточнили в МЧС.

Всех уже подняли на поверхность, их осматривают врач, — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что два человека скончались от травм, полученных в результате ЧП в Новотроицке. По словам представителей администрации правительства Оренбургской области, один из троих пострадавших, поступивших в медучреждения Новотроицка после происшествия, умер в больнице. Тело еще одного человека было извлечено из-под завалов. В регионе введен режим ЧС.

По одной из версий, причиной мог стать взрыв газового баллона с метаном, принадлежавшего подрядной организации, которая проводила на объекте ремонтные работы. Площадь обрушения составила 200 квадратных метров.