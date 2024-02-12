Спасатели вызволили из снежного плена двух женщин в Волгограде Спасатели спасли застрявших в сугробе двух женщин в Волгограде

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Спасатели помогли двум женщинам, заблудившимся по дороге к автобусной остановке в СНТ «Дзержинец» в Волгограде, выбраться из сугробов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Уточняется, что пострадавшие увязли в них во время сильного снегопада, выбились из сил и потеряли друг друга из виду.

Буквально через считанные минуты спасатели прибыли на место. В связи с заснеженными дорогами в дачном массиве огнеборцы отправились на поиски пешком и отыскали обессиленную волгоградку. Вскоре в радиусе 300 метров была найдена вторая пострадавшая, — отметили представители ведомства.

Ранее, 6 февраля, снежная лавина сошла в Сочи на склоне горнолыжного комплекса «Лаура». Спасателям удалось найти всех шестерых туристов, которые в момент схода снега находились на трассе, обошлось без пострадавших. Спустя два дня инцидент повторился: на этот раз лавина накрыла склон Альпика. Никто из отдыхающих не пострадал.

До этого в горах Хакасии из-за снегопада погибли двое туристов. Один из них скончался от переохлаждения, второй умер от сердечного приступа. Известно, что группа из 26 человек дошла до села Приискового и встала на привал. На следующий день погода резко ухудшилась. Три человека смогли самостоятельно вернуться в пункт базирования на снегоходах, еще 21 туриста спасатели вывезли на ратраках.