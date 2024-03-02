Спасатели вывели 40 человек из полыхающей в Саратове пятиэтажки Сотрудники МЧС спасли из горящего в Саратове дома 40 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Саратове загорелся многоквартирный пятиэтажный дом, в результате спасатели эвакуировали 40 человек, передает РИА Новости со ссылкой на областной главк МЧС. В пресс-службе ведомства уточнили, что при пожаре пострадала пожилая женщина, ее госпитализировали с отравлением. Площадь возгорания составила два квадратных метра. К настоящему моменту пламя ликвидировано.

В 03.28 (02.28 мск) поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже пятиэтажного дома на Московском шоссе, 23. <...> Пожилую женщину госпитализировали с отравлением. Также с верхних этажей людей выводили в спасательных устройствах, всего были эвакуированы 40 человек, — говорится в сообщении.

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