Спасатели вынесли из леса на носилках заблудившегося сахалинца На Сахалине спасли блуждавшего два дня по лесу мужчину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Сахалинской области спасатели вывели из леса заблудившегося мужчину, сообщает Telegram-канал «Спасатели Сахалина». По данным канала, пострадавший провел там как минимум два дня и сильно ослаб. Ему потребовалась помощь медиков.

Об исчезновении мужчины стало известно утром в понедельник, 30 октября. Спасатели оперативно прочесали лес и обнаружили пострадавшего. Оказалось, что он не мог самостоятельно передвигаться.

Со слов пострадавшего, в лесу он находился двое суток, самостоятельно передвигаться не может. Спасатели совместно с сотрудниками ППС на медицинских носилках транспортировали мужчину до автомобиля скорой помощи, — говорится в сообщении.

Как мужчина оказался в лесу и в каком он сейчас состоянии, в сообщении не уточняется. Ночью температура воздуха на Сахалине опускается до двух — четырех градусов ниже нуля.

В сентябре сообщалось, что спасатели и добровольцы в Костромской области после четырех суток поисков обнаружили заблудившуюся в лесу 70-летнюю местную жительницу. Как рассказала женщина, чтобы выжить, ей пришлось убегать от медведя, спать на ельнике и в течение четырех дней питаться заячьей капустой и пить дождевую воду и росу.