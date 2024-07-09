Спасатели вынесли целый зоопарк из горящего дома в Батайске МЧС: в Батайске из пожара спасли шиншиллу, хомяка и трех котов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Спасатели вынесли хомяка, шиншиллу и трех котов из горящего дома в Батайске Ростовской области, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС России. Животных передали хозяевам. Между тем, по данным ведомства, площадь пожара увеличилась до 700 квадратных метров.

МЧС России на пожаре в Ростовской области спасены домашние питомцы. В Батайске огнеборцы МЧС России вынесли из огня шиншиллу, хомяка и трех котов. Все переданы хозяевам, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в городе Батайске Ростовской области загорелась крыша четырехэтажного жилого дома, жильцов экстренно эвакуировали. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Тушение пламени осложняется сильным ветром. К борьбе с огнем привлекли пожарный поезд. Всего на месте ЧП работают более 80 специалистов и 26 единиц техники. Из подъезда вывели 20 жильцов.

До этого в Туапсе загорелась бухта Инал. В оперативном штабе Краснодарского края отмечали, что сотрудники МЧС боролись с открытым горением сухой растительности, пламенем была объята большая часть горы. Угрозы частным домовладениям не было, в работе были задействованы 11 единиц техники и 56 человек.