Спасатели защитили Тобол от затора Спасатели выловили мост, который создавал риск затора при паводке в Кургане

Екатеринбургские спасатели выловили из реки Тобол деревянный мост, смытый течением в селе Темляково Курганской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. Мост плыл в сторону Кургана и создавал риск затора при паводке.

Мост обнаружен и выловлен. Спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда из Екатеринбурга работают над ликвидацией возможности его перемещения обратно в воду — мост будут разбирать и вывозить, — сообщил собеседник агентства.

Курганская транспортная прокуратура организовала проверку. Ведомству предстоит установить обстоятельства происшествия и предупредить возможное нарушение прав граждан.

О плывущем в сторону Кургана мосте ранее сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Он также отмечал, что плывущая по реке переправа создает риск затора при прохождении паводка.

До этого Шумков отметил, что уровень реки Тобол в Кургане вырос на 54 см за ночь и составляет почти пять метров. По его словам, последние два часа вода добавляется по 20 см, течение заметно усиливается. Глава региона призвал местных жителей покидать подтапливаемые места.