Аварийно-спасательный отряд вылетел на место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Мурманской области, сообщил транспортный прокурор региона Михаил Авакьян. По предварительным данным, он вертолет летел на турбазу из села Ловозеро. На его борту находилось семь человек — три члена экипажа и четыре пассажира.