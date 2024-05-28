Аварийно-спасательный отряд вылетел на место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Мурманской области, сообщил транспортный прокурор региона Михаил Авакьян. По предварительным данным, он вертолет летел на турбазу из села Ловозеро. На его борту находилось семь человек — три члена экипажа и четыре пассажира.
Посадка прошла благополучно, пострадавших нет. Для эвакуации семи человек, находившихся на борту, вылетел аварийно-спасательный отряд, — сказал Авакьян.
Вертолет авиакомпании «Мурманавиа» совершил аварийную посадку в районе реки Пача за 20 км до пункта назначения. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.