Спасатели ведут поиск двух мужчин, пропавших в Охотском море МЧС РФ: двое мужчин вышли на лодке в Охотское море и пропали на Камчатке

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Сотрудники Камчатского спасательного центра выдвинулись на поиски двух мужчин, которые вышли на лодке в Охотское море и пропали, передает пресс-служба МЧС России. По информации ведомства, отправной точкой для местных жителей стало устье реки Митога.

Сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России движутся на поиски на автомобилях повышенной проходимости. С собой у них все необходимое оборудование: квадроциклы, плавсредства, беспилотники, — говорится в сообщении.

Ранее около 20 рыбаков оказались на льдине, которую оторвало на озере Изменчивое в Сахалинской области. Им на помощь направили шесть сотрудников МЧС на автомобиле с плавательным средством. В итоге людей удалось спасти. Рыбаков оперативно перевезли на берег, никто из них в медицинской помощи не нуждался. Дрейфовать на льдине им пришлось чуть более часа.

В конце марта на Чукотке был спасен истощенный 70-летний житель, который более пяти месяцев находился в рыбацком домике и не возвращался домой. Участковому о пропаже мужчины заявила его жена. Рыбак много лет уходил на дальний промысел и оставался без связи с близкими до полугода. В этот раз он обещал вернуться к Новому году, но так и не появился.