Спасатели столкнулись с новой проблемой на руднике «Пионер» На руднике «Пионер» не смогли пробурить четвертую скважину до расчетной точки

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Четвертую разведывательную скважину на руднике «Пионер» в Амурской области не удалось пробурить до расчетной точки, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС. Под завалами на выработке полторы недели остаются заблокированы 13 горняков.

Четвертая скважина по итогам бурения в расчетную точку не вышла из-за горно-геологических условий, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пятая скважина пробурена на 143 метра из 295, шестая — на 157 из 315, седьмая — на 48 из 255. Горноспасателями ведется постоянный контроль за состоянием горных выработок, газовой обстановкой, вентиляцией и поступлением воды в шахте.

Ранее экстренные службы сообщали, что шахта рудника «Пионер», где оказались заблокированы рабочие, почти полностью заполнилась водой. По данным специалистов, горная порода и вода продолжают поступать в выработку.

Кроме того, в МЧС России рассказали, что на руднике проводят бурение разведочных скважин с целью исследования нижележащих горизонтов шахты. Пробуренные ранее три скважины подтвердили наличие воды и пульпы в горных выработках.

Вечером 18 марта в ходе работ в горной выработке подземного рудника произошло обрушение породы, в результате чего 13 работников подрядной организации оказались заблокированы в шахте.