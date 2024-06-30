Спасатели спустя 20 часов нашли тело подростка, утонувшего в Петербурге В Финском заливе нашли тело утонувшего 13-летнего школьника

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге завершились поисково-спасательные работы после исчезновения 13-летнего подростка, утонувшего в Финском заливе, сообщает в своем Telegram-канале МЧС Северной столицы. По данным ведомства, тело ребенка нашли в 15 метрах от берега.

Он отдыхал на пляже на Балтийском бульваре вместе с друзьями. К поискам сразу подключились спасатели. Обнаружить тело подростка удалось только сегодня днем: водолазы Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга нашли его в 15 метрах от берега, — указано в заявлении.

Ранее в Петербурге спустя пять часов обнаружили пропавшую семилетнюю девочку, которая осталась одна в надувной лодке. Известно, что несовершеннолетняя находилась в лодке вместе с отцом и 13-летним братом, но в какой-то момент мальчик выпал за борт, а отец бросился за ним в воду. Когда лодку стало уносить течение, девочка самостоятельно вплавь добралась до береговой линии.

До этого стало известно о смерти 46-летнего жителя Санкт-Петербурга, который решил искупаться в озере Плетнево в Выборгском районе. Известно, что данное озеро запрещено для купания. Причины происшествия пока не установлены, организована проверка обстоятельств происшествия.