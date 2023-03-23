Спасатели сняли собаку с дрейфующей льдины в Красноярском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Минусинске Красноярского края спасатели сняли собаку с дрейфующей по Енисею льдины, сообщает «МК в Красноярске» со ссылкой на региональную Службу спасения. Специалисты спасли животное и передали хозяевам.

Информацию о собаке, которая плыла на льдине по реке, предоставили неравнодушные жители Минусинска. Они обратились за помощью к спасателям местного поисково-спасательного отделения, которые выехали на место и помогли животному выбраться с реки. Издание уточнило, что причина, по которой собака оказалась на льдине, неизвестны.

Ранее в Новочеркасске Ростовской области волонтер приюта для собак «Дядя Феникс» Илья Нурутдинов решился спасти местного пса, который два дня не мог выбраться из замерзшего водохранилища. Мужчина решился привлечь МЧС к делу спасения четвероногого, однако взял на себя основные риски и отправился помогать ему сам. В момент, когда волонтер и пес подбирались к берегу лед провалился.

Позднее стало известно, что на Камчатке спасатели вызволили щенка из-под завалов в заброшенном здании. Для спасения собаки экстренным службам пришлось резать бетонные плиты болгаркой, а потом поднимать с помощью гидравлического домкрата.