Стало известно, куда мог пропасть пассажир затонувшей машины с бойцами СВО Сильное течение могло унести мужчину из затонувшего под Воронежем авто

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Третьего мужчину, находившегося в салоне автомобиля с бойцами СВО, затонувшего в Воронежской области, могло унести сильным течением реки Дон, сообщил начальник водолазной группы Сергей Пенской, передает РИА Воронеж. По его словам, машину уже подняли из воды, у нее отсутствует лобовое стекло.

Руководитель спасателей уточнил, что сейчас специалисты выясняют, почему военнослужащие, которые ехали к родственникам в Чувашию из зоны СВО, не смогли выбраться из автомобиля и оказались заблокированными. На поверхность подняты тела двух погибших, сейчас на берегу ведется опознание. Известно, что машину на дне реки обнаружили 13 апреля, но сразу поднять ее не удавалось из-за сильного течения и низкой видимости.

Автомобиль был обнаружен на глубине около восьми метров в перевернутом виде. Он находился на расстоянии около 100 метров от понтонной переправы вниз по течению, — пояснил он.

Ранее стало известно, что автомобиль с участниками СВО упал с разведенного понтонного моста Галиевка — Подколодновка, расположенного в Богучарском районе Воронежской области. По словам родственников военных, мужчины отправились в путь 8 апреля и в последний раз выходили на связь 9 апреля.