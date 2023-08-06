Спасатели продолжают тушить пожар в Донецком университете после атак ВСУ

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Спасатели продолжают тушить пожар в Донецком университете экономики и торговли после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Сейчас огонь распространился на площади 1,8 тыс. квадратных метров, сообщил РИА Новости министр чрезвычайных ситуаций ДНР Алексей Кострубицкий.

В настоящее время он находится на месте происшествия. По словам министра, сложность тушения обусловлена большой площадью возгорания и особенностью самого здания учебного заведения. На данный момент в ликвидации пожара задействованы 14 единиц спецтехники и 100 человек личного состава, а также автолестницы и штабные автомобили.

В результате обстрела кассетным боеприпасом загорелось здание Донецкого университета экономики и торговли, площадь пожара 1800 квадратных метров, горит кровля по всей площади... Сложный пожар, потому что кровля вся деревянная и перекрытия тоже деревянные, — сказал Кострубицкий.

Ранее в экстренных службах сообщили, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по центру Донецка с использованием кассетных боеприпасов. В центре города на бульваре Пушкина прозвучали четыре мощных взрыва и ряд меньших по мощности разрывов. В небе были заметны вспышки. Информация о потерпевших и ущербе на данный момент уточняется.