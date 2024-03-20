Спасатели пробурят вторую скважину к горнякам на шахте «Пионер»

Фото: t.me/amurobl_official

Спасатели пробурят вторую разведывательную скважину к предполагаемому месту нахождения горняков на шахте «Пионер» в Амурской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Василий Орлов. По его словам, она поможет более точно оценить обстановку внутри.

Приняли решение бурить в заваленную шахту на руднике «Пионер» вторую разведывательную скважину. <...> Она поможет более точно оценить обстановку внутри, — написал он.

К бурению первой скважины спасатели приступили утром 20 марта. По словам Орлова, она ведет к предполагаемому месту расположения горняков. Вторая скважина свяжет спасателей с горизонтом шахты, который расположен ближе.

В готовые скважины спустят специальные камеры, доставленные сегодня из Новокузнецка. По словам главы региона, расчистка завала продолжается. Ночью специалисты начнут возводить бетонные перемычки для защиты от воды и повторного обвала.

Обвал горных пород на золотодобывающем руднике «Пионер» в Амурской области произошел 18 марта. Под землей застряли 13 шахтеров. О ситуации на разрезе президенту РФ Владимиру Путину доложили глава МЧС Александр Куренков и Василий Орлов. Глава государства дал указания применять все возможные меры для спасения горняков, находящихся под завалами.