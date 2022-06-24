Спасатели потушили пожар на месте крушения самолёта под Рязанью Пожар потушен на месте крушения самолёта Ил-76 в Рязани

Фото: МЧС

Пожар на месте крушения транспортного самолёта Ил-76 под Рязанью потушен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пожар потушен, — сказал собеседник агентства.

По имеющимся данным, самолёт упал в поле рядом с частными жилыми домами в районе Михайловского шоссе, в лугах поймы реки Плетёнка.

Как сообщили в ГУ МЧС по Рязанской области, крушение произошло рано утром 24 июня. Три человека госпитализированы в областную клиническую больницу.

При этом источник ТАСС сообщил о пяти пострадавших и двух погибших.

В свою очередь «Интерфакс» сообщает о трёх погибших в результате аварии. Те же данные приводят Telegram-каналы Baza и Mash. По их информации, на борту находились девять человек, шестеро пострадали.

По данным Mash, самолёт летел из Оренбурга в Белгород. В Рязани он приземлялся для дозаправки. Крушение произошло сразу после взлёта. Теми же сведениями располагает Telegram-канал 112. По его данным, самолёт загорелся в воздухе.