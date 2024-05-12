Появились кадры падения крыши дома на сотрудников МЧС в Белгороде

Фото: Елизавета Демидова/ТАСС

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Крыша разрушенного дома в Белгороде упала на спасателей, которые занимались разбором завалов, сообщает Telegram-канал Baza. Момент происшествия очевидцы сняли на видео.

На кадрах видно, как элементы верхнего перекрытия обрушиваются на сотрудников МЧС. Находившиеся рядом люди успели в последний момент отбежать. После обрушения поднялся высокий столб пыли. По данным Telegram-канала SHOT, пострадали по меньшей мере трое спасателей. В администрации губернатора Белгорода Вячеслава Гладкова утверждают, что никто из спасателей и волонтеров при повторном обрушении ранений не получил.

Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины атаковали жилой квартал Белгорода около 11:40 по московскому времени. По данным ведомства, массированный обстрел велся с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и «Вампир». В многоэтажку попал фрагмент снаряда, выпущенного «Точкой-У».

В свою очередь Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники писал, что ВСУ применили управляемую авиабомбу AASM HAMMER производства Франции. По данным канала, первоначальной целью атаки должна была стать ТЭЦ, расположенная близ пострадавшего дома.

Также в Сети появились кадры, предположительно, момента попадания снаряда в дом. На них видно, как после прилета несколько этажей дома рушатся за считаные секунды, а улицу и ближайшие здания заволакивают густые клубы черного дыма.