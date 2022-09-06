Спасатели показали кадры эвакуации выживших туристов с Ключевской сопки

Фото: МЧС России

Спасатели опубликовали кадры эвакуации троих выживших при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке. На кадрах видно, как людям помогают зайти в вертолет.

Также показаны общий вид на Ключевскую сопку, где произошла трагедия и работа самих спасателей. Главное фото — это кадр с самими спасенными людьми, это два туриста и гид, в глазах которого читается трагедия.

Подъем на Ключевской вулкан группа туристов из десяти человек и два гида начали 3 сентября. На высоте 4158 метров погибли пять человек. В понедельник, 5 сентября, количество погибших увеличилось до девяти. Выжить смогли только те трое альпинистов, которые смогли остановиться в домике вулканологов на высоте 3300 метров.

По предварительным данным, у гида обморожены руки и ноги, он не может передвигаться самостоятельно. Двум другим путешественникам ничто не угрожает.

Выжившие люди доставлены в поселок Ключи Усть-Камчатского района, затем бортом медицины катастроф их эвакуируют в Петропавловск-Камчатский.