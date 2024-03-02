Спасатели почти потушили ТЦ под Пензой Пожарные в Кузнецке ликвидировали открытое горение в ТЦ

Фото: МЧС РФ

В Кузнецке пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Пензенской области. До этого возгорание было локализовано на площади 1,5 тысячи кв. м.

Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в Кузнецке, — сообщили в ведомстве.

Торговый центр на улице Московской загорелся около 15:30 мск. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из горящего здания 30 человек. Сведений о пострадавших не поступало. Для борьбы с огнем были задействованы 15 единиц техники и 51 сотрудник МЧС.

Ранее в Красноярске загорелось складское помещение на территории пивзавода. По данным МЧС, огонь распространился на площади 800 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли 40 спасателей и 11 единиц спецтехники.

1 марта в подмосковном городе Серпухове произошел пожар в четырехэтажном жилом доме, где огонь охватил четыре квартиры. Пламя распространилось на площади 155 квадратных метров, сообщало МЧС. Пожарные спасли семерых человек, в том числе двоих детей. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего. Причиной стал взрыв газа. Глава городского округа Сергей Никитенко сообщал, что четверо жильцов дома остаются в больнице, их жизни ничто не угрожает.