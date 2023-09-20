Mash: два человека погибли при повторном обрушении стены дома в Балашихе

Фото: NEWS.ru

В девятиэтажке в Балашихе, где взорвался газ, произошло повторное обрушение стены, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, в результате случившегося погибли два человека, трое пострадали. Mash отмечает, что под завалами оказались спасатели.

Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: NEWS.ru Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ

Взрыв в девятиэтажке на Октябрьской улице произошел утром 20 сентября. На место ЧП были оперативно направлены пожарно-спасательные подразделения.

По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, причиной случившегося стал взрыв газа. Это привело к обрушению трех этажей — третьего, четвертого и пятого. Эпицентр взрыва находился на третьем этаже.

Также губернатор сообщил, что пострадавшим окажут помощь. Пока людей разместили в местном ДК, организовали горячий чай и сухой паек. При необходимости людей начнут размещать в местных гостиницах и доме отдыха.

По словам Воробьева, разбор завалов предполагается закончить к концу дня.

В экстренных службах ранее сообщили, что число погибших увеличилось до трех. Спасатели извлекли из-под завалов тело пожилой женщины. В пункты временного размещения эвакуированы 170 человек.