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Спасатели обнаружили пропавший Ан-28

14:53, 16 июля 2021
Ан-28 Ан-28 Фото: Марина Лысцева/РИА Новости
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Пропавший в Томской области самолёт Ан-28 обнаружен, предварительно, погибших нет. Об этом «Интерфаксу» сообщили в МЧС.

Среди пассажиров имеются живые люди, самолёт сильно повреждён, — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что борт совершил жёсткую посадку. На его борту, по уточнённым данным, находились 19 человек, включая двух детей.

Ранее сообщалось, что Ан-28 пропал с радаров, на его поиски был отправлен вертолёт спасателей. При этом сигнал аварийного маяка дал примерные координаты места предполагаемого крушения. Оно находилось в Бакчарском районе.

Самолёт принадлежит авиакомпании «Сибирская лёгкая авиация» (СиЛА). Он совершал рейс из города Кедровый в Томск.

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