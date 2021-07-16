Спасатели обнаружили пропавший Ан-28

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Пропавший в Томской области самолёт Ан-28 обнаружен, предварительно, погибших нет. Об этом «Интерфаксу» сообщили в МЧС.

Среди пассажиров имеются живые люди, самолёт сильно повреждён, — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что борт совершил жёсткую посадку. На его борту, по уточнённым данным, находились 19 человек, включая двух детей.

Ранее сообщалось, что Ан-28 пропал с радаров, на его поиски был отправлен вертолёт спасателей. При этом сигнал аварийного маяка дал примерные координаты места предполагаемого крушения. Оно находилось в Бакчарском районе.

Самолёт принадлежит авиакомпании «Сибирская лёгкая авиация» (СиЛА). Он совершал рейс из города Кедровый в Томск.