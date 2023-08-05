Спасатели Новороссийска отправились на помощь атакованному дронами танкеру

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Группа спасателей выдвинулась из Новороссийска в район Керченского пролива, где, как сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, беспилотник атаковал гражданский танкер SIG, передает ТАСС со ссылкой на Морской спасательный подцентр Тамани. В Морском спасательно-координационном центре Новороссийска агентству подтвердили отправку группы спасателей. Министерство обороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Предположительно, танкер получил повреждения в Керченском проливе при атаке со стороны ВСУ, экипаж находится в безопасности. Также сообщается, что два буксира прибыли к месту происшествия с танкером в Керченском проливе, решается вопрос о буксировке судна. МО не подтверждало информацию.

Ранее Рогов заявил, что в результате атаки морскими дронами в Керченском проливе повреждения получил гражданский российский танкер «СИГ» (SIG). Инцидент произошел на удалении в 32 морских мили от Керченского пролива. Танкер стоял на якорной стоянке 471. В результате взрыва несколько членов экипажа танкера посекло стеклами, погибших нет. Он также добавил, что детонация из-за взрыва на корабле была видна с полуострова. Именно это местные жители приняли за взрыв в районе населенного пункта Яковенково недалеко от Крымского моста.