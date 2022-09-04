Спасатели не смогли высадиться на Ключевском вулкане, где погибли туристы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поисково-спасательный вертолет МЧС

Спасательный вертолет из-за непогоды не смог сесть на Ключевском вулкане, где ожидает помощи группа туристов, передает РИА Новости. Сообщается, что приземлению судна мешает штормовой ветер.

Очередную попутку приземлится на высоте 3300 метров предпримут в понедельник, 5 сентября. До этого вертолет Ми-8 должен был приземлиться недалеко от группы, однако тогда посадке помешала низкая облачность.

Ранее сообщалось, что к месту инцидента выдвинулась наземная группа из 24 человек — 15 сотрудников Камчатского спасательного центра МЧС и девять спасателей поисково-спасательного отряда краевого ведомства.

Накануне стало известно, что группа из 12 туристов совершала восхождение на сопку. 3 сентября один из гидов обратился за помощью к спасателям. Он сообщил, что пять человек погибли при падении с высоты, еще один турист пострадал и находится без сознания. Один гид сломал ногу. По последним данным, число жертв возросло до шести.

Краевая прокуратура возбудила уголовное дело. По поручению регионального прокурора Дмитрия Рычагова будет проведена проверка организации и проведения туристического тура.