Спасатели МЧС нашли в Черном море тело девушки МЧС: в Черном море нашли тело девушки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спасатели обнаружили в море тело девушки, передает пресс-служба МЧС. Предположительно, именно она пропала в Сочи 16 июня.

В ведомстве уточнили, что теперь предстоит опознание. После этого появится возможность установить личность погибшей.

Ранее в Сочи пропала 20-летняя девушка по имени Диана, которая приехала в Лазаревское с другом из Усмани Липецкой области. Они встретились с третьим приятелем и отправились в бар, а затем к морю. Там туристка подошла опасно близко к воде, несмотря на предупреждения. Когда друг попытался ее вытащить, они упали, и девушка оказалась под водой, через несколько мгновений ее унесло течением. Друг попытался помочь, но безуспешно, парни обратились к спасателям.

Позднее Telegram-канал Baza информировал, что россиянка, унесенная штормовым морем, перед случившимся сказала, что течение ее не смоет. Ее поиски на тот момент продолжались третий день.

В Сети появилось видео с места инцидента. На кадрах видно, как двое молодых людей гуляли по берегу. Девушка была в платье, парень — в купальных плавках. Туристы подталкивали друг друга к воде, пока волна не накрыла их обоих. Молодой человек попытался удержать подругу. Однако в какой-то момент стихия победила, и ее начало уносить от берега.