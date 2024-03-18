Спасатели нашли тело хабаровчанина из упавшей под лед машины Спасатели завершили работы на месте падения машины под лед в Хабаровском крае

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Водолазы МЧС России обнаружили и извлекли тело мужчины, находившегося в салоне автомобиля, который провалился под лед в Хабаровском крае, сообщили в пресс-службе ведомства. По информации МЧС, погибший был одним из трех людей в машине, он не успел вовремя покинуть салон авто и ушел вместе с ним под воду. Как заявили в министерстве, работы на месте происшествия были завершены.

Около 12:30 (05:30 мск. — NEWS.ru) 18 марта 2024 года водолазы МЧС России обнаружили и извлекли тело третьего человека, ехавшего в машине. Его подняли на поверхность и передали сотрудникам полиции. Работы завершены. Спасатели МЧС России убывают в ППД (пункт постоянной дислокации. — NEWS.ru), — говорится в публикации.

Согласно информации МЧС, в ночь на 16 марта автомобиль выехал из села Вознесенского в Амурск. Двигаясь по закрытой ледовой переправе, машина провалилась в полынью в 50 метрах от берега. Два человека смогли выбраться из салона, однако третий мужчина погиб.

Ранее МЧС России по Приморскому краю сообщило об эвакуации около 50 рыбаков с отколовшейся льдины. По данным ведомства, в Амурском заливе в районе поселка Тавричанка оторвалась льдина и мужчины, которые удили на ней, оказались отрезаны от суши. Местные жители также приняли участие в спасательной операции.