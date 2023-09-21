Спасатели нашли тела женщины и ребенка под завалами в Балашихе

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Тела матери и дочери обнаружены под завалами дома, в котором взорвался газ, в подмосковной Балашихе, сообщил глава МЧС России Александр Куренков. По его словам, это их голоса слышали спасатели при повторном обрушении здания.

Ребята слышали детский плач и знали, что их ждут. Они шли на риск, потому что это был единственный шанс спасти людей. До этого они уже вывели из дома несколько человек. Ежедневно спасатели совершают тихий подвиг, каждый день готовясь к самым серьёзным испытаниям, — сказал глава МЧС.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших в результате взрыва в многоквартирном доме в подмосковной Балашихе выросло до 20. Из них восемь человек госпитализированы, еще 12 получили помощь амбулаторно.

По данным оперштаба, из дома эвакуировали 170 человек, среди которых 50 детей. Сейчас 48 человек находятся в местном Доме культуры, еще 26 человек разместили в гостиницах. Остальные поселились у родственников.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва бытового газа в Балашихе, сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий. В ведомстве подчеркнули, что в офисах управляющей и газовой компаний проводятся обыски, документация, необходимая для выяснения обстоятельств взрыва, изъята.