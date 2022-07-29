Спасатели нашли мать и семерых детей, заблудившихся в лесу на Кубани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спасатели нашли заблудившихся в лесу мать и семерых детей в Краснодарском крае. Они заблудились на пути из посёлка Нефтегорск в станицу Ширванскую, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, семья отдыхала у бабушки в Нефтегорске. Домой в станицу Ширванскую женщина решила вернуться пешком через лес. При этом многодетная мать знала только направление, а не точную дорогу. Через несколько часов она заблудилась вместе с детьми.

Сначала на поиски матери и детей, в возрасте от 1,5 до 13 лет, выдвинулись родственники. Потом к поискам подключились спасатели. Женщину и детей отыскали гораздо южнее станицы. Никто из многодетной семьи не пострадал.

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