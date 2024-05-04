Спасатели эвакуировали потерявшихся туристов с Эльбруса

Фото: t.me/mchs_official*

Спасатели МЧС России успешно завершили поисково-спасательные работы на горе Эльбрус, сообщает пресс-служба МЧС Кабардино-Балкарии. Группа из двух туристов была эвакуирована на высоту 3800 метров к своему палаточному лагерю и отказалась от дальнейшей медицинской помощи.

Для проведения операции спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и спасатели ФГКУ «Лидер» привлекли пять человек и две единицы техники. Россиян предупреждают, что горы представляют опасность для жизни и здоровья, поэтому МЧС России рекомендует быть предельно внимательными при посещении туристических маршрутов.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб во время прогулки на катере в Дагестане. Он бросился спасать туристку, которая выпала за борт. Отмечается, что до этого водитель разрешил группе не надевать спасательные жилеты и лихачил по ходу движения.

Также стало известно, что российские туристы застряли в Таиланде из-за задержки рейса. Один из путешественников рассказал, рейс более чем с 400 туристами задержали на сутки. По его словам, пассажиров действительно пригласили на посадку, но спустя некоторое время вернули в здание воздушной гавани.