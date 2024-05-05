Спасатели локализовали пожар на овощехранилище в Крыму МЧС: пожар на овощебазе в Крыму локализован на площади 1,8 тысячи «квадратов»

Фото: t.me/mchs_official*

Специалисты спасательной службы локализовали возгорание на овощехранилище в селе Жемчужина на территории Крыма, сообщили в пресс-службе МЧС России. По данным ведомства, огонь распространился на площадь в 1,8 тысячи квадратных метров. Уточняется, что из-за ветра пламя перешло на складированные рядом деревянные паллеты.

Специалисты МЧС России локализовали пожар в Крыму. Площадь составила 1800 квадратных метров. Из-за ветра огонь распространился на складированные рядом деревянные паллеты, — говорится в публикации.

Ранее МЧС России сообщило, что площадь пожара на овощебазе в крымском селе Жемчужина составила 800 квадратных метров. На месте работают 37 сотрудников пожарной службы, задействовано 11 единиц специальной техники. На опубликованных ведомством кадрах видно, что полевые площади почти полностью выгорели. Спасатели обливают водой из шлангов находящиеся вблизи здания.

До этого МЧС России по Республике Крым сообщило о пожаре в рыбном магазине под Алуштой. Площадь пожара составила 80 квадратных метров, загорелось одноэтажное здание в поселке Партенит на Солнечной улице. По информации СМИ, в результате возгорания пострадала женщина, она получила ожоги лица и рук.