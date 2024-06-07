Спасатели ищут женщину под завалами многоэтажки в Луганске Один человек остается под завалами многоэтажки в Луганске

Фото: Александр Река/ТАСС

Под завалами частично разрушенного в результате ракетного удара ВСУ многоэтажного дома в Луганске остается один человек, сообщил ТАСС. По предварительным данным, это женщина.

Спасатели продолжают поиск находящегося под завалами человека в восточной части Луганска. С их слов, после спасения пострадавшего продолжится разбор завалов.

Сегодня днем после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в Луганске произошло обрушение подъезда многоэтажного жилого дома. По данным МЧС России, под завалами погибли по меньшей мере три человека. Обрушение затронуло этажи с первого по пятый. Семерых жильцов дома удалось спасти. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения, спасательная операция продолжается. Ведомство также опубликовало кадры с места трагедии, на которых видны последствия удара.

Как предположил военный эксперт Алексей Борзенко, украинские войска могли нанести удар по Луганску со своей территории. По его словам, до этого атаки на ЛНР велись со стороны Авдеевки, однако сейчас она находится под контролем России. Борзенко отметил, что до Донецка ВСУ могут дотянуться в меньшей степени.