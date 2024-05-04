Два туриста из Москвы потерялись на Эльбрусе Спасатели ищут двух туристов из Москвы, потерявшихся на Эльбрусе в КБР

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Незарегистрированная группа туристов из Москвы потерялась на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. По данным ведомства, они пропали на высоте 5000 метров. На поисково-спасательные работы незамедлительно выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и спасатели ФГКУ «Лидер».

В 15:44 мск в субботу поступило сообщение, что на горе Эльбрус на высоте 5000 метров потерялась незарегистрированная группа из двух человек из Москвы, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб во время прогулки на катере в Дагестане. Он бросился спасать туристку, которая выпала за борт. Отмечается, что до этого водитель разрешил группе не надевать спасательные жилеты и лихачил по ходу движения.

До этого стало известно, что российский турист погиб на пляже Биас Тугель на индонезийском острове Бали во время сноркелинга — плавания с маской и дыхательной трубкой. Глава отдела по связям с общественностью местной полиции И Геде Сукадана пояснил, что погибшему гражданину России было 37 лет.

Он уточнил, что россиянин и его друзья уплыли на значительное расстояние от берега. Спустя 20 минут они потеряли товарища из виду и начали его искать. Тело туриста нашли спустя 1,5 часа.