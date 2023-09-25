Спасатели Хакасии ищут пропавших в тайге детей

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Хакасии спасатели МЧС России ищут пятерых подростков, которые пропали в тайге, сообщили в пресс-службе ведомства. Ребята, родившиеся в 2008, 2009 и 2010 годах, отправились в лес в поисках орехов и не вернулись домой. Более 10 часов они не поддерживают связь с родными.

Родственники не смогли сами найти пропавших и обратились за помощью в МЧС. Спасатели из Южного поисково-спасательного отряда МЧС России направились на место происшествия из Абакана. Поиски ведутся как с земли, так и с воздуха с использованием беспилотных аппаратов Главного управления МЧС России по Республике Хакасия. Всего в операции задействовано 39 человек и пять единиц техники.

3 сентября в селе Засопка, расположенном в центральной части Читинского района Забайкальского края, пропал четвероклассник, который вечером ушел гулять с друзьями. Десятилетнего мальчика разыскивала полиция, родные, учителя и волонтеры. Следователи полагают, что с учетом малолетнего возраста пропавшего мальчика, а также отсутствия причин его исчезновения в отношении ребенка могло быть совершено преступление.

Ранее в Краснодарском крае завершились поиски восьмилетнего мальчика, пропавшего 17 августа. Как сообщили в поисковой группе «ЛизаАлерт», ребенка нашли живым.