Спасатели эвакуировали всех постояльцев отеля в Крыму из-за урагана Крючков: из отеля в Евпатории из-за шторма эвакуировали сто человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Из отеля «Рибера» в Евпатории эвакуированы 100 человек, сообщил в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков. По его словам, курортная инфраструктура повреждена и в других районах Крыма, поэтому Министерство курортов Крыма находится в круглосуточном контакте с руководством здравниц и отелей.

Сто человек (50 гостей и 50 сотрудников) эвакуированы из отела «Рибера» в Евпатории. Все люди размещены в других гостиницах, — отметил Крючков.

Ранее он сообщил, что жителей Евпатории начали эвакуировать из домов, затопленных во время шторма. Так, 15 человек из пяти домов разместят на время урагана в пансионатах и санаториях. Позднее руководитель городской администрации Елена Демидова сообщила, что поступило уже около 20 заявок об эвакуации. Море вышло из берегов, подтопив частные дома и участки на въезде в город, спасатели вывозят жителей на автобусах.

Вскоре после этого глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове создан оперативный штаб из-за ухудшения погодных условий. По его словам, все службы приведены в состояние повышенной готовности.

Ситуация не лучше в других южных регионах. Так, жители Краснодара опубликовали в Сети фото и видео ураганного ветра, который накрыл город. На представленных кадрах видно, что стихия сорвала крыши сразу с нескольких домов и обрушила обломки кровли других зданий.