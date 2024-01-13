Спасатели эвакуировали с теплохода у Курил больного пассажира

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Спасатели в субботу провели эвакуацию заболевшего пассажира с теплохода, стоявшего на рейде в порту курильского острова Кунашир, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области. Приблизившись к судну на буксире, они забрали больного с борта и передали его бригаде скорой помощи.

Ночью 13 января в отделение скорой медицинской помощи Южно-Курильской ЦРБ поступило сообщение о необходимости эвакуации пассажира с судна «Павел Леонов» по медицинским показаниям. Теплоход находится на рейде порта Южно-Курильск, — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что семимесячная девочка умерла в поезде Москва — Чита из-за гриппа. Отмечается, что мать с тремя детьми заболели в дороге, у них поднялась температура, в итоге младенец скончался. Как выяснили журналисты, в столице женщина отдыхала с дочкой и двумя сыновьями трех и семи лет. По дороге домой в Омск у всей семьи поднялась температура, из-за болезни малышка потеряла сознание, а позже скончалась.

В декабре из поезда Тюмень — Адлер в Саратовскую областную инфекционную больницу доставили 125 детей. В дороге одному из них стало плохо, у ребенка поднялась высокая температура, после чего врачи решили изолировать контактных, прямо с поезда увезли их в медучреждение. 30 из них в итоге госпитализировали. Также скончался один ребенок — 12-летняя девочка, которая потеряла сознание, когда поезд проезжал Пензу.