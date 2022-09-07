Спасатели эвакуировали более 100 человек из-за потопов в Приморье

Фото: vk.com/mchspk

Спасатели эвакуировали 108 человек из-за потопов в Приморье, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. Из-за природных катаклизмов оказались затоплены больше 50 жилых домов и 274 придомовых территории в 10 населенных пунктах. Без возможности передвигаться на транспорте остались 18 населенных пунктов, уточнили представители МЧС. В данный момент выпадение осадков в регионе прекратилось.

С подтопленных территорий спасателями в Лазовском округе, Чугуевском и Партизанском районах, а также Партизанском городском округе эвакуировано 108 человек, — рассказали в ведомстве.

18 человек, из которых семеро детей, находятся в пунктах временного размещения, остальные — у родственников.

Ранее сообщалось, что пришедший в Приморье тайфун «Хинамнор» затопил проезды к нескольким населенным пунктам, в Находке подтопило подвал в городском роддоме. Также были подтоплены несколько жилых домов в Партизанске.

Синоптики прогнозируют, что интенсивность тайфуна снизится 7 сентября, а 8 сентября погода начнет налаживаться — в регионе прекратятся дожди и ослабнет ветер.