Спасатели добрались до выживших туристов на Ключевском вулкане Камчатки

Фото: Andrey Nechaev/Russian Look/Global Look Press

Первая группа спасателей добралась до выживших на Ключевском вулкане Камчатки туристов. Они достигли отметки 3300 метров, где находится дом вулканологов, и осмотрели пострадавших, сообщает «ЦОД» в Камчатском крае.

По предварительной информации, у гида зафиксированы обморожения рук и ног. С остальными двумя выжившими туристами все в порядке. В ближайшее время будет принято решение о способе эвакуации туристов — по суше или воздуху.

Группа туристов из 10 человек, прибывшая из семи регионов страны, в сопровождении двух гидов 3 сентября начала восхождение на вулкан Ключевская сопка в Усть-Камчатском крае. На высоте 4150 метров погибли пять человек. После стало известно о гибели еще четверых туристов, в живых остались только трое путешественников.

Следственный комитет по данному факту возбудил два уголовных дела: за причинение смерти по неосторожности двум или более лицам и за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть двух и более лиц.