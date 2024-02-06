Раскрыты детали операции по спасению кота из загоревшегося дома Во Владивостоке спасатель сделал массаж сердца коту, едва не погибшему в огне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во Владивостоке командир отделения 28-й части 2-го пожарно-спасательного отряда Денис Леоненко спас жизнь коту, который едва не погиб при пожаре в двухэтажном доме, сообщает пресс-служба МЧС по региону. Спасатель провел питомцу, потерявшему сознание, массаж сердца.

Не теряя ни минуты времени, сотрудник МЧС России взял кота на руки, прошел в пожарную машину, снял маску с дыхательного аппарата, начал подавать воздух и параллельно с этим делать массаж сердца питомцу. Через 10 минут, когда кот стал приходить в себя, огнеборец повторил процедуру и повторно дал коту подышать свежим воздухом с аппарата, — рассказали в ведомстве.

После того как кот окончательно пришел в себя, его передали хозяину. Последний выразил спасателям благодарность. Возгорание в доме также оперативно ликвидировали, никто не пострадал.

Ранее в подмосковном городе Лобне спасатели потратили девять часов, чтобы достать собак, застрявших под бетонными плитами. Сначала Чернушку и Зайку пытались вытащить местные волонтеры, но им это не удалось, тогда на помощь животным пришли специалисты отряда «СпасРезерв».

Пока спасатели резали арматуру и дробили плиты, пытаясь достать Чернушку и Зайку, местные жители отогревали их теплым чаем с бутербродами. Собак удалось вызволить к позднему вечеру.