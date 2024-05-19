Спасатель умер после подъема большого веса на соревновании Сотрудник МЧС в Тюмени умер после поднятия спортивного снаряда на соревновании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время соревнований «Тюмень сильная» в субботу, 18 мая, скончался один из участников, сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на представителей местного департамента здравоохранения. Как уточняется, умерший оказался сотрудником МЧС России по Тюменской области. На состязаниях мужчина несколько раз поднял большой спортивный снаряд, но упал через несколько секунд после сдачи норматива. Бригада скорой помощи сразу подошла к мужчине. Однако усилия медиков не спасли сотрудника МЧС.

Медики боролись за жизнь пациента — проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти не удалось, — рассказали в депздраве.

Предварительно, причиной смерти названа остановка сердца. По данным журналистов, мужчина был в хорошей форме и никогда не жаловался на проблемы со здоровьем.

Организаторы мероприятия выразили соболезнования семье погибшего. Некролог появился на странице «Тюмень сильная» в соцсети «ВКонтакте».

В Ленобласти ранее гоночный автомобиль на соревнованиях по ралли въехал в толпу. Очевидица происшествия сообщила, что одного из зрителей «протащило под машиной». По словам женщины, другой зритель оказался на пути у автомобиля, но просто упал. Очевидица находилась в пяти метрах от случившегося. Женщина уточнила, что в прошлом году на этом месте машина сбила стул в рамках стандартного зачета.